Sterke winstgroei en goede vooruitzichten bij WDP

(ABM FN) WDP heeft in 2023 een sterke winstgroei behaald. Dit maakte het vastgoedbedrijf vrijdagochtend bekend.

De EPRA-winst per aandeel bedroeg 1,40 euro, een stijging met 12 procent op jaarbasis. Zonder eenmalige posten steeg de winst per aandeel met 8 procent tot 1,35 euro.

De verwachte EPRA-winst voor 2024 van 1,47 euro per aandeel maakt dat de ambitie van 1,50 euro winst per aandeel voor 2025 “één jaar vroeger binnen bereik ligt. En met een sterkere balans”, aldus WDP

Op basis van deze vooruitzichten wordt een dividend per aandeel van 1,18 euro bruto voorgesteld voor 2024, uit te betalen in 2025. Dat is een stijging van 5 procent, rekening houdende met een lage uitkeringsgraad van 80 procent.

Over 2023 zal WDP een dividend uitkeren van 1,12 euro per aandeel. Dat is ook een stijging van 12 procent.

Nieuw plan

Bij de publicatie van de cijfers stelde het bedrijf BLEND2027 voor, een nieuw groeiplan.

WDP wil met dit vierjarenplan 2024-27 zijn winstgroei verder…