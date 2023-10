Sterke groei advertentie-omzet bij Meta

Meta (META) zet zijn leiderschap op het gebied van adverteren op sociale media voort, waarbij de cijfers over het derde kwartaal op alle fronten sterk zijn: groei van het aantal gebruikers en méér inkomsten door een gestroomlijndere bedrijfsvoering. Reels blijft meer adverteerders aantrekken en de impact ervan op de advertentie-inkomsten van Meta is nu neutraal, in tegenstelling tot het negatieve effect in het verleden. De resultaten tonen ook het succes van Meta aan bij het creëren van betere data-analyses, campagneplanning en metingen met behulp van kunstmatige intelligentie.

Hoewel Morningstar-analist Ali Mogharabi vertrouwen blijft houden in een zachte landing van de economie, zijn we toch enigszins bezorgd dat hogere uitgaven van Chinese bedrijven een van de belangrijkste groeifactoren voor de advertentie-inkomsten zijn. Dit voegt meer geopolitieke risico’s toe, gezien de vragen rond de relatie tussen de VS en China, die de productverzendingen zouden kunnen beïnvloeden en…

