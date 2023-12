Alles over Stephanie Klaver (Vriendin Rob Kemps)

Stephanie Klaver de vriendin van Rob Kemps – Wie is toch opeens die mooie vrouw aan de zijde van Rob Kemps (Snollebollekes)? Het is danseres, model en choreografe Stephanie Klaver. De afgelopen jaren werkte ze als danseres van Snollebollekes en is nu de vriendin van. Niet iedereen is te spreken over de manier waarop ze dat uitten, maar daarover later meer.

Stephanie Klaver is namelijk veel meer dan de vriendin van Rob Kemps. Niet alleen was ze eerder te zien als danseres bij The Voice of Holland en Toppers in Concert, ze doet ook modellenwerk, maakt content en is choreografe. Lees hier alles over Stephanie Klavers baan, relatie en achtergrond.

Naam: Stephanie Klaver

Leeftijd : 39 jaar

Geslacht: Vrouw

Kleur ogen : Groen

Partner : Rob Kemps (Snollebollekes)

Beroemde familieleden: Zussen, Kimberley Klaver en Melody Klaver

Bijnaam: Steph

Beroep: Danseres, model, choreografe, content creator

Wie is Stephanie Klaver?

Iets meer dan 39 jaar geleden brachten Patricia Klaver en Laurens Klaver hun eerste dochter ter wereld. Na de geboorte van Stephanie kregen de ouders nog twee prachtige dochters, Melody en Kimberly. Stephanie Klavers leeftijd is overigens niet met alle zekerheid te zeggen.

Wat we wel zeker weten is dat ze een jaar ouder is dan haar jongere zus Kimberly Klaver die in 1985 werd geboren. Stephanie Klavers leeftijd is vermoedelijk 39 jaar, maar Stephanie Klavers geboortedatum is niet bekend.

Stephanie Klavers leeftijd is een (redelijk) goed bewaard geheim!!

Dansers in hart en nieren

Het is vanaf het begin al duidelijk dat de drie dochters een passie hebben voor dansen. Stephanie Klaver was de eerste van de drie dochters die aangenomen werden bij dansacademie Lucia Marthas. Later volgden ook haar zussen.

Dit is de plek waar Stephanies passie voor dansen alleen nog maar sterker werd. Het is voor veel dansers en acteurs in Nederland de springplank voor een carrière in showbusiness. Holly Mae brood, Josje Huisman, Sterre en Sylvana Simons studeerden ook aan deze academie.

Stephanie Klaver baan als danseres

Stephanie Klavers baan is danseres. Het is je misschien nog niet eerder opgevallen, maar Stephanie is in heel veel tv-programma’s te zien geweest als danseres. Zo was ze herhaaldelijk te zien bij The Voice of Holland en Chantals Pyjamaparty. Meer recentelijk ook bij I can see your voice.

En dat zijn slechts de televisieoptredens. Ze is als danseres ook vaak te zien bij optredens van artiesten. Zo was ze een van de danseressen tijdens Toppers in Concert, danste ze bij Tino Martin en was bij Snollebollekes te zien.

Dit zijn een aantal optredens en shows waar Stephanie Klaver te zien was:

Chantals Pyjamaparty

The Voice of Holland

The Voice Senior

Toppers in Concert

Snollebollekes

Grand Prix Formule 1 Zandvoort

Masked Singer

Tino Martin

Mart Hoogkamer

Eurovisie Songfestival

Stephanie Klaver choreografe en influencer

Dansen is niet het enige waar Stephanie Klaver haar geld mee verdient. Ze heeft ook een baan als choreografe. Voor het bedrijf NLC Choreografie begeleidt ze regelmatig dansworkshops.

Tijdens de workshops leren de deelnemers dansen als een pro. Als we kijken naar het resultaat dan kunnen we constateren dat de deelnemers met een groot aantal nieuwe dansmoves en een geweldige ervaring rijker de deur weer verlaten.

Stephanie Klaver is ook regelmatig terug te vinden in de sportschool. Ze traint keihard en post hier ook regelmatig over. Ze mag zichzelf ondertussen wel beetje een fitness influencer noemen. Al dat harde werk levert ook wat op. Stephanie ziet er fantastisch uit en werkt regelmatig als model.

Stephanie Klaver hobby’s

Stephanie Klaver heeft het heel druk met haar werk als danseres, choreograaf en model, maar af en toe moet je ook tijd maken voor jezelf. Voor Stephanie staat sporten gelijk aan selfcare. Ze doet onder andere aan krachttraining. Een andere hobby van haar is skiën. Elk jaar gaat ze minimaal één keer naar Oostenrijk om te genieten van een prachtige wintersport in de zon.

Een gezellig drankje met haar vriendinnen, moeder of zussen slaat ze overigens ook niet over. En dan hebben we het nog niet gehad over de vele mooie reizen die ze maakt. Van Dubai tot Colombia, het lijkt of Stephanie Klaver overal al is geweest.

Heeft Stephanie Klaver een kind?

Veel mensen denken dat Stephanie Klaver een kind heeft. Dat is ook niet zo gek, want op Instagram zie je haar regelmatig met een baby op haar arm. Maar Stephanie Klaver heeft zelf geen kind. De kinderen waar je haar regelmatig mee ziet zijn haar neefjes, de kinderen van haar zus Melany. Maar wie weet krijgt Stephanie Klaver binnenkort een kindje met haar nieuwe vlam Rob Kemps.

Stephanie Klaver & Rob Kemps

Velen van jullie weten ondertussen wel dat Stephanie Klaver een relatie heeft met Rob Kemps. Wie is de nieuwe vriendin van Rob Kemps? Is dan ook een van de meest gestelde vragen op Google.

Weet je niet wie Rob Kemps is? Als we zeggen Snollebollekes, dan weet je waarschijnlijk meteen wie we bedoelen. De Brabantse zanger is overigens niet alleen bekend van zijn aanstekelijke feestnummers zoals Vrouwkes en Snollebolleke, Rob Kemps won in 2021 ook De Slimste Mens.

Het liefdesverhaal

Terug naar Stephanie Klaver en Rob Kemps. De twee ontmoetten elkaar tijdens het werk. Stephanie werkte als danseres bij Snollebollekes. Het duurde even voordat ze elkaar ook echt vonden want Rob Kemps had lange tijd een relatie met Miriam Swinkels, waar hij ook twee kinderen mee heeft.

“Stephanie laat mij di