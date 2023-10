Stemming onder consumenten opnieuw iets minder negatief

Leestijd: < 1 minuut

Het consumentenvertrouwen in Nederland vertoonde in oktober een lichte verbetering, hoewel het nog steeds op een negatief niveau blijft, volgens de recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deze verbetering volgt op een soortgelijke trend in september, waarbij consumenten ook minder somber werden over de economie.

In oktober verbeterden zowel het oordeel over het economische klimaat als de koopbereidheid van consumenten, ondanks het feit dat het consumentenvertrouwen al meer dan vier jaar onafgebroken negatief is.

De consumentenvertrouwensindex van het CBS verbeterde naar -38 in oktober van -39 in september, wat duidelijk onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar ligt, dat op -10 staat.

Ter vergelijking, de index bereikte zijn hoogtepunt in januari 2000 met +36, terwijl het dieptepunt werd geregistreerd in september en oktober 2022 met -59.

Betere Vooruitzichten, Minder Pessimisme

