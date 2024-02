Stellar’s beslissing om de sleutelupdate achterwege te laten; Toenemende interesse van beleggers in een Shiba Inu-rivaal

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

In de wereld van cryptocurrencies, waar met spanning wordt uitgekeken naar innovaties en updates, stond Stellar onlangs voor een cruciaal moment toen het besloot een belangrijke update uit te stellen. De blockchain, bekend om zijn ambitie om slimme contracten in Ethereum-stijl te integreren, bevond zich op een kruispunt vanwege een bug die werd ontdekt in de geüpgradede software.

Stellar’s beslissing: het navigeren door uitdagingen in het nastreven van vooruitgang

De softwarefout in Stellar Core v20.1.0, die op 25 januari werd ontdekt, leek aanvankelijk een minimaal risico te vormen. De Stellar Development Foundation (SDF), die het ecosysteem van de blockchain ondersteunt, achtte de impact van de bug…