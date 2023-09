Stellar Koers Schiet 14% Omhoog

Sinds vorige woensdag is Stellar Lumens (XLM) met wel 14% omhoog geschoten vanwege een langverwachte aankondiging van de Stellar organisatie morgen (12 september).

Er is enorm veel speculatie rondom Stellar vanwege een cryptische tweet waarbij ze aftelden vanaf 10, toen 5 en nu 1 dag tot een significante aankondiging over het project.

Oplettende XLM investeerders zijn wanhopig op zoek naar aanwijzingen, waarbij het gerucht rond gaat dat de aankondiging van Stellar Lumens zou kunnen gaan over integratie met Apple Pay.

XLM Koers Verwachting: Is het Te Laat om Stellar te Kopen?

Gezien alle anticipatie is de koers enorm wispelturig. Op korte termijn domineren kleine pumps en dalingen de koersactie terwijl XLM op dit moment $0,127 waard is (een daling van -3,88% in de laatste 24 uur).

Deze daling komt als gevolg van negen opeenvolgende dagen van stijgingen die zijn veroorzaakt doordat de XLM community…