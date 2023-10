Stel jezelf eens deze future work vragen…

Of je het een functioneringsgesprek, bila, beoordelingsgesprek of eindejaarsevaluatie noemt, binnenkort staat er vast weer een voor je deur. De een vindt het een lastig gesprek, de ander juist hét moment om kansen te benutten of om belangrijke zaken te bespreken.

Velen zijn geneigd te blijven hangen in het verleden. Het is juist belangrijk om te kijken naar de toekomst. Wat zijn jouw wensen, ideeën en verwachtingen voor de komende werkperiode? Op basis van de gebeurtenissen en ervaringen die er zijn geweest: hoe kan het anders? En vooral: beter, leuker, zinvoller?

Af en toe is het gewoon eens nodig om de boel wat op te schudden om in de toekomst het verschil te maken als ondersteuner. Beantwoord daarom eens dit soort vragen voor jezelf en neem het mee in zo’n gesprek: