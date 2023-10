Steijn verdedigt keuze voor Ávila en legt uit wat de Argentijn wél goed deed – Voetbal International

Ávila startte in Griekenland centraal achterin een bezorgde de bank van Ajax een aantal keren een hartverzakking door de bal in de opbouw in te leveren. Steijn was echter mild voor de 22-jarige Argentijn, die zijn eerste duels in Amsterdamse dienst als linksback speelde. Tegen AEK Athene speelde Jorrel Hato echter op die plek, terwijl de zeventienjarige verdediger liever centraal achterin staat.