SteelSeries Alias Pro review: totaalpakket voor de streamer in spe

De SteelSeries Alias Pro bestaat uit een XLR-microfoon, een digitaal-analoog converter annex mengpaneel, en alle benodigde kabels om deze aan te sluiten – en niet te vergeten, de SteelSeries Sonar software.

SteelSeries breidde recent het assortiment uit met microfoons. De Alias Pro is de luxere uitvoering met mengpaneel. Wij voelden hem aan de tand.

Na headsets en toetsenborden duikt SteelSeries dieper in de content creation met een eerste microfoonserie: Alias. Naast een op zichzelf staande usb-variant bundelt de SteelSeries Alias Pro een losse XLR-microfoon met een eigen mengpaneeltje. SteelSeries wil daarmee in één klap een professionele audio-oplossing voor streamers aanbieden. In hoeverre het daarin slaagt, lees je in onze SteelSeries Alias Pro review.

Qua prijsstelling zet SteelSeries direct hoog in met de Alias. De all-in-one usb-versie kost al een stevige 199,99 euro, maar de Pro-uitvoering pakt uit met de hoofdprijs van 349,99 euro….