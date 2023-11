Steeds meer oplichters slaan toe als klantenservice op X

Oplichters die zich voordoen als klantenservice op verschillende sociale mediaplatforms komen steeds vaker voor. Dit fenomeen heeft zich nu ook uitgebreid naar platform X (voorheen Twitter). Momenteel bieden minder bedrijven klantenservice aan op X vanwege aanpassingen in de gebruikersvoorwaarden. Oplichters maken hier misbruik van door actief consumenten te benaderen. Ze doen zich voor als de daadwerkelijke bedrijven en proberen op die manier creditcardgegevens van consumenten te bemachtigen. In dit artikel lees je over deze oplichtingspraktijken en hoe je ze kunt herkennen.

Geen beschikbare klantenservice

De overname van X door Elon Musk heeft verschillende veranderingen teweeggebracht binnen het bedrijf. Eén van de grootste veranderingen was het stopzetten van de mogelijkheid om vragen die via direct messages (DM) werden gesteld, in de klantenservice systemen op te nemen. Deze systemen werden voornamelijk door grotere bedrijven gebruikt, waardoor voor velen de…