19 Steden in Nederland met Crypto-Geldautomaten

De globale cryptomarkt is anno 2024 een miljardenindustrie, met miljoenen gebruikers en duizenden cryptomunten. De hele industrie is in volle opmars en ook in Nederland groeit de interesse in cryptocurrency gestaag.

Naar schatting bezitten bijna 2 miljoen Nederlanders cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum. Dit doen ze voornamelijk als belegging maar ook voor dagelijks gebruik. Met cryptocurrency kan je immers snel, anoniem, veilig en goedkoop internationale transacties uitvoeren.

Daarnaast is crypto ook erg populair in de iGamingindustrie. Joren Verdoes, crypto- en gokexpert van Bitcoin Magazine, laat weten dat steeds meer Nederlanders hun weg weten te vinden naar de beste Nederlandse Bitcoin casinos voor een potje poker, Blackjack of roulette.

Kortom, crypto is een grote hit in ons land, maar kan het de euro ooit vervangen als officieel betaalmiddel? Op dit moment lijkt die kans klein, omwille van meerdere redenen. Een prominente oorzaak is het feit dat het niet zo eenvoudig is om er dagdagelijkse aankopen mee uit te voeren, bijvoorbeeld bij een supermarkt.

Dit kan op twee manieren worden opgelost: bedrijven gebruiken een cryptowallet en aanvaarden rechtstreekse cryptotransacties, of er wordt ingezet op manieren om snel en eenvoudig crypto om te zetten in euro, zoals met een crypto-geldautomaat.

Wat is een crypto-geldautomaat?

Een crypto-geldautomaat is een fysieke machine waar je cryptomunten kan kopen of verkopen met contant geld of via elektronische betalingen, bijvoorbeeld naar een webshop of naar een Bitcoin casino. In sommige gevallen kan je er ook crypto mee omzetten in contant geld in euro. Dit werkt dus op een vergelijkbare manier als traditionele geldautomaten, maar dan gekoppeld aan je cryptowallet en niet je euro-bankrekening.

Nederlandse steden met de meeste crypto-geldautomaten

De huidige cijfers over crypto-geldautomaten in Nederland zijn een beetje onduidelijk. Volgens cijfers uit 2020 van Statista (een internationale, bekende en betrouwbare statistiek website) waren er toen 54 crypto-geldautomaten verspreid over Nederland, te weten in deze steden:

Amsterdam: 22 Rotterdam: 7 Enschede: 4 Maastricht: 4 Alkmaar: 2 Eindhoven: 2 Amersfoort: 1 Apeldoorn: 1 Arnhem: 1 Bavel: 1 Breda: 1 Groningen: 1 Hulst: 1 Oudenbosch: 1 Roermond: 1 Den Haag: 1 Tilburg: 1 Utrecht: 1 Venlo: 1

Andere bronnen leggen het totale aantal tussen 30 en 50, met de meerderheid van de crypto-ATM’s vooral in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Als je op zoek bent naar een crypto-geldautomaat in Nederland, dan ben je best dat je naar een van deze steden afreist.

Dit is een relatief laag aantal, want naar schatting zijn er meer dan 30.000 crypto-geldautomaten ter wereld. Andere landen staan dus een stuk verder bij de aanvaarding en het gebruik van cryptocurrency in het dagelijkse leven.

Hoe werkt een crypto-geldautomaat?

Tot slot geven we je een kort overzicht van hoe een crypto-geldautomaat precies werkt.

Om te beginnen zal je je moeten identificeren en verifiëren voordat je een transactie kan uitvoeren. Afhankelijk van de locatie zal je bijvoorbeeld je identiteitsbewijs of een QR-code moeten scannen, of je mobiele telefoonnummer verifiëren.

Je kan dan, afhankelijk van het type ATM, contant geld invoeren om crypto te kopen. Niet alle cryptomunten zullen beschikbaar zijn, meestal alleen de grote namen zoals Bitcoin en Ethereum. Vervolgens wordt de overeenkomstige hoeveelheid crypto naar je wallet verstuurd, meestal via een QR-code die je kan scannen met je smartphone.

Alternatief kan je ook crypto verkopen en omzetten in contant geld. Je scant je cryptowallet met de QR-code lezer van de automaat, selecteert de gewenste cryptomunt en voert het bedrag in dat je wil omzetten. Vervolgens zal je contant geld ontvangen.