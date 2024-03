Status vergrendelingsscherm aanpassen | Clickx

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Ben je uitgekeken op het standaardbericht op je vergrendelingsscherm als je Windows opstart? Je kan er ook voor kiezen om je e-mails of agenda en zelfs het weer, als je dat nodig acht.

Het vergrendelingsscherm is meer dan alleen het beginscherm. Je kan er ook enkele applicaties doen opduiken. Deze functie is bijzonder handig voor mensen die hun computer gebruiken voor werk of studie en die snel toegang willen hebben tot essentiële informatie. Door deze apps in te stellen op je vergrendelingsscherm, verhoog je niet alleen de efficiëntie, maar maak je je computerervaring ook meer gestroomlijnd en gepersonaliseerd.

STAP 1 / Instellingen openen

De gemakkelijkste manier om de Instellingen-tab te vinden is om Start te openen en te zoeken naar Instellingen. Vervolgens hoef je er maar op te klikken en het menu wordt geopend. Als je…