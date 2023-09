Starten met leidinggeven doe je zo, waardevolle tips

Als voormalig, waardevol lid van het team heb nu de leiding gekregen over het team en sta je voor een spannende, nieuwe uitdaging: het leidinggeven aan het secretariaat. Mogelijk heb je daarbij ook de opdracht vanuit het management bijgekregen om processen efficiënter te maken en de ondersteuning nog verder te optimaliseren. In dit blog hebben we een aantal waardevolle tips voor je verzameld om succesvol te starten met leidinggeven.

Plan kennismakingsgesprekken

Plan meteen een kennismakingsgesprek met iedereen persoonlijk. Wees daarin meteen duidelijk. Geef aan wat je rol als leidinggevende zal zijn, welke doelen je wilt bereiken en hoe je te werk gaat. Tijdens dit gesprek geef je ook meteen aan wat je van je teamleden verwacht. Op deze manier voorkom je teleurstelling.

Luister actief naar feedback

Kritiek ontvangen is niet fijn. Zeker niet als je net gaat starten met leidinggeven en het ook meteen om negatieve feedback gaat. Hierbij is het belangrijk om oprecht naar je teamleden…