Standaardprinter instellen in Windows | Clickx

Gebruik je soms een andere pc of print je niet heel vaak, maar wel vaak genoeg om je te storen aan de instellingen voor de standaardprinter in Windows? We loodsen je even door de stappen, zodat je niet meer zo moet zitten vloeken wanneer je snel iets geprint wil hebben.

STAP 1 / Open de instellingen

Als eerste stap gaan we naar de ‘Instellingen’ van Windows 10. Dit kan je doen door op de Windows-toets op je toetsenbord te drukken of door op het Windows-logo linksonder in het scherm te klikken. Vervolgens selecteer je ‘Instellingen’ (het tandwielpictogram). Eenmaal in de Instellingen, klik je op ‘Apparaten’ en ga je naar het tabblad ‘Printers en scanners’.

STAP 2 / Standaardprinter kiezen

In het tabblad ‘Printers en scanners’ zie je een lijst met alle geïnstalleerde printers op je computer. Zoek de printer…