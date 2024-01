Stablecoins zorgen voor bedreiging – Bitcoin Start

USDT (Tether) is veruit de meestgebruikte stablecoin. Ook in 2023 zette USDT een geweldig jaar neer. De stablecoin verstevigde zijn positie en het marktaandeel van USDT groeide met maar liefst 21 procent. Daarmee vertegenwoordigt USDT meer dan twee derde van de totale stablecoin toevoer op de cryptomarkt.

Goede positie

Wat is het nu precies? Een stablecoin is een cryptomunt met onderpand. Het is geld dat alleen in de virtuele wereld bestaat, maar is gekoppeld aan geld in de traditionele wereld. Daardoor zijn ze vrij waardevast, terwijl de koers van veel cryptovaluta vaak schommelt.

Dat maakt dat ze kunnen fungeren als een soort brug tussen het virtuele en het traditionele geld. De meest gebruikte stablecoin ter wereld heet USDT (ook bekend als ‘Tether’) en is gekoppeld aan de dollar.

In 2023 maakten de concurrenten van USDT totaal geen kans. Tether boekte ten opzichte van alle concurrenten een enorme groei. Het totale marktaandeel van USDT is momenteel 71 procent. Aan het begin van…