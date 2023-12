stabiele euro in aanloop naar Amerikaanse banencijfers

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag grofweg onveranderd, na donderdagavond toch even te zijn hersteld tot 1,0816 dollar, in afwachting van het officiƫle banenrapport uit de VS over november.

“De banencijfers zijn voor vandaag cruciaal”, aldus valutahandelaar Godard Strengers van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. “Wij verwachten geen negatieve verrassing en dat zou goed moeten zijn voor de dollar”, aldus Strengers.

Er wordt gerekend op een Amerikaanse banengroei van 190.000. In oktober kwamen er 150.000 banen bij, hetgeen toen een tegenvaller was. De werkloosheid blijft naar verwachting 3,9 procent. De uurlonen lopen naar verwachting met 4,0 procent op jaarbasis op tegen een stijging met 4,1 procent een maand eerder.

De yen is ten opzichte van de dollar flink opgelopen na speculaties over een eventuele ingreep door de Bank of Japan in het monetaire beleid. De beleidsrente in Japan staat nu op 0,1 procent negatief, maar er wordt in de markt…