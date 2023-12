Staat ‘sparringpartner’ al op jouw cv?

Veel ondersteuners zijn steeds meer inhoudelijk of strategisch betrokken bij het management. Heel goed, want zo maken ze zichzelf nog waardevoller in de organisatie. Maar toch brengt deze nieuwe rol ook twijfel met zich mee: ‘Wat wordt er nu eigenlijk van mij verwacht?’. Het is best lastig om precies te weten waar je (wel of juist niet) over kunt sparren en wanneer jouw advies belangrijk is om te geven. Hoe komt dat nou?

Zorg voor groen licht

Het hangt af van de bedrijfscultuur en hoe je directeur en collega’s omgaan met managementondersteuners.

In de ene organisatie telt de assistent volwaardig mee: zijn of haar signalen, meningen en ideeën zijn altijd welkom en de managers nemen die serieus mee in hun afwegingen.

In de andere organisatie zijn managers helemaal niet gewend dat een assistent kritisch meedenkt.

In de tweede groep organisaties is het dus nog onduidelijk voor het management dat je als ondersteuner mede verantwoordelijk bent voor die inhoudelijke…