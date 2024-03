Staart de ECB zich blind op de achteruitkijkspiegel?

Christine Lagarde introduceerde het concept van ‘data dependent’ op 3 februari 2022 en benadrukt het sindsdien herhaaldelijk. Tijdens de persconferentie van 7 maart herhaalde ze het zelfs vijf keer, waarbij ze uitlegde dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar monetaire beleid bepaalt op basis van feitelijke gegevens in plaats van voorspellende modellen.

Dit betekent dat de ECB zich richt op observaties uit het verleden in plaats van toekomstige voorspellingen. Dit kan worden vergeleken met een automobilist die voortdurend in de achteruitkijkspiegel kijkt in plaats van op de weg vooruit. De Visie van Clément Inbona fondsmanager bij La Financière de l’Echiquier.

We gaan even terug naar begin 2022. Na bijna 25 jaar een sluimerend bestaan te hebben geleid, schoot de inflatie in de eurozone toen omhoog naar meer dan 5%. De minst volatiele prijsindex – de zogeheten ‘kerninflatie’ – liet een stijging zien van meer dan 2,5%, het hoogste cijfer sinds de invoering van de…