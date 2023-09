SS Lazio wil Wieffer volgend jaar zomer alsnog overnemen van Feyenoord

Feyenoord moet voor de komende zomer vrezen voor een vertrek van Mats Wieffer. De Nederlander moest het middenveld van SS Lazio al dit seizoen komen versterken, maar omdat de club de overbodige Toma Basic en Matias Vecino niet kon lozen, waren de financiële middelen niet voor handen om tot een deal te komen. In de winter zal dat nog steeds zo zijn, maar voor de zomer staat Wieffer hoog op de lijst.

Dat meldt Corriere dello Sport althans. SS Lazio ziet in de 23-jarige Feyenoord-speler de ideale versterking voor het middenveld, maar kon hem tot dusver simpelweg niet betalen. Basic wilde zelfs niet vertrekken toen hij niet ingeschreven werd in de Champions League en Trabzonspor hem wilde hebben. Zoals de zaken op het ogenblik zijn, is daaraan niets veranderd en wil de Italiaanse club nog altijd Wieffer van Feyenoord overnemen.



Feyenoord vraagt liefst 25 miljoen euro voor de international van het Nederlands elftal, die een ietwat moeizame…