Square Enix Investeert in Crypto-Game Launcher HyperPlay

In een recente aankondiging heeft Square Enix, de uitgever achter populaire gamefranchises zoals Kingdom Hearts en Final Fantasy, bekendgemaakt dat het heeft geïnvesteerd in HyperPlay, een crypto-native game launcher. Als onderdeel van deze samenwerking zal Symbiogenesis van Square Enix exclusief beschikbaar zijn in de winkel.

Waarde van investering is niet bekend

HyperPlay, dat de investering omschrijft als ‘strategische fondsenwerving’, heeft de waarde van de investering niet bekendgemaakt. JacobC.eth, de anonieme oprichter van HyperPlay, heeft zijn bewondering voor Square Enix uitgesproken, de uitgever beschrijvend als “de meest innovatieve en vooruitstrevende onder de grote gamestudio’s.”

Square Enix is niet nieuw in de blockchain-ruimte, gezien eerdere investeringen in het metaverse gameplatform The Sandbox in 2020, experimenten met NFT-stickers in Japan, en de koppeling van NFT’s aan premium Final Fantasy VII-speelgoed. Deze betrokkenheid heeft geleid…