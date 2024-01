Square Enix investeert in blockchain, AI en cloudtechnologie voor toekomstige groei

Het Japanse multimedia-entertainmentbedrijf Square Enix, bekend van de populaire Final Fantasy-videogamefranchise, heeft aangekondigd dat het in 2024 aanzienlijk zal investeren in drie futuristische technologiegebieden: blockchain-entertainment en Web3, kunstmatige intelligentie (AI) en cloudtechnologie. Deze stap komt als onderdeel van een strategische herstructurering en optimalisatie van middelen.

Activiteiten van Square Enix uitbreiden

Het doel van deze investeringen is om de activiteiten van Square Enix uit te breiden en te diversifiëren, met een focus op de nieuwste technologieën. Door zich te richten op blockchain-entertainment en Web3, beoogt het bedrijf te profiteren van de toenemende belangstelling voor gedecentraliseerde platforms en digitale activa. Dit zal hen in staat stellen om te innoveren in de manier waarop content wordt gecreëerd en gedeeld.

Investeringen in AI en cloudtechnologieën zullen naar verwachting de spelervaring verbeteren en de…