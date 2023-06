Spreken voor een Groep Mensen? 30 Presentatie Skills Tips

Op een bepaald moment in je carrière zul je waarschijnlijk voor een groep mensen moeten spreken. Of je nu een nieuw project presenteert aan je teamleden of een idee voorlegt aan een klant, het is belangrijk om sterke presentatievaardigheden te hebben. Deze zachte vaardigheden kunnen je helpen om je gedachten en ideeën duidelijk en effectief over te brengen op een publiek.

In dit artikel delen we 30 tips om je spreek- en presentatievaardigheden te verbeteren en een publiek aan je te binden.

1. Omarm pauzes

Als je even je aandacht verliest, pauzeer dan even om je gedachten te verzetten. Dit is beter dan de stilte te vullen met “um” of “ah”.

2. Presenteer aan een kleine groep

Oefen je presentatie met een kleine groep vrienden of familieleden. Dit kan je helpen om een gevoel te krijgen voor het echte werk, terwijl je rustig aan het proces begint.

3. Wees een verhalenverteller

Als het zinvol is voor je presentatie, verwerk er dan wat persoonlijke anekdotes in. Dit zijn korte, grappige verhalen die je publiek kunnen helpen om zich in te leven in wat je probeert te zeggen.

4. Gebruik wat humor

Tenzij je iets heel serieus presenteert, kun je overwegen om een beetje humor in je presentatie te verwerken. Dit kan de stemming wat verlichten en mensen geïnteresseerd houden in wat je te zeggen hebt. Bedenk een werkgerelateerde grap om je presentatie mee te beginnen.

5. Kies een structuur

Maak je presentatie makkelijk te volgen door een soort structuur of patroon te volgen. Overweeg bijvoorbeeld om de meeste dia’s op dezelfde manier op te maken.

6. Volg een algemene opzet

Je presentatie heeft een begin, midden en eind nodig. Gebruik de eerste paar minuten om je publiek kennis te laten maken met wat je van plan bent te bespreken. Daarna kun je de grotere details en aanvullende informatie behandelen. Eindig je presentatie met een samenvatting en tijd voor vragen.

7. Geef jezelf de tijd om je voor te bereiden

Probeer 15 minuten eerder in de vergaderruimte te zijn. Dit geeft je de tijd om je apparaten en schermen op te stellen en vertrouwd te raken met de omgeving. Tijd hebben om je voor te bereiden op je presentatie kan je helpen om je rustiger en zelfverzekerder te voelen.

8. Blijf gehydrateerd

Neem een fles water mee naar je presentatie. Dit is heel handig als je keel kriebelig begint aan te voelen van het praten. Het is ook een goede manier om een natuurlijke pauze in te lassen en je voor te bereiden op je volgende gedachte.

9. Maak contact met je publiek

Voel je vrij om, voordat je aan je presentatie begint, een praatje te maken met je publiek. Dit kan je helpen om je meer op je gemak te voelen en een band met je publiek te creëren.

10. Wees je bewust van je non-verbale signalen

Een manier om te laten zien dat je een zelfverzekerde spreker in het openbaar bent, is door je bewust te zijn van je non-verbale signalen. Maak tijdens je presentatie oogcontact met je publiek. Je mag best even naar je aantekeningen kijken, maar gebruik het grootste deel van je presentatie om oogcontact te maken met je publiek. Probeer naast oogcontact ook te glimlachen.

11. Sta open voor vragen

Als je overgaat naar het volgende deel van je presentatie, neem dan even de tijd om op iemands vragen in te gaan. Probeer zo goed mogelijk te antwoorden, maar geef ook toe als je het antwoord niet weet. Een andere collega kan misschien zelfs aanvullen waar je hulp nodig hebt.

12. Zoek de technische details uit

Spreek met je technische afdeling af welke technologie je nodig hebt voor je presentatie. Oefen met het instellen van je diavoorstelling, video en audio. Doe een test om er zeker van te zijn dat alles goed laadt in de ruimte die je gebruikt.

13. Ontspan je lichaam en geest

Zoek een rustige, privéruimte om je mentaal en fysiek voor te bereiden. Je kunt je mentaal voorbereiden door jezelf positieve affirmaties te vertellen. “Ik kan dit”, “Ik ben een goede spreker” en “Ik heb interessante dingen te zeggen” zijn allemaal nuttige geheugensteuntjes. Je kunt je fysiek voorbereiden met wat diepe ademhaling, stretches en krachthoudingen.

14. Presenteer nuttige informatie

Bepaal bij het maken van je presentatie welke informatie het nuttigst is voor je publiek. Als je bijvoorbeeld een idee presenteert aan je klant, bedenk dan welke aspecten van het project voor hen van belang zijn.

Je wilt weten en begrijpen wie je publiek is voordat je begint met plannen. Doe wat achtergrondonderzoek om erachter te komen wie je presentatie zou kunnen zien en welke vragen of zorgen ze zouden kunnen hebben.

15. Toon wat authenticiteit

Hoewel je professioneel en gepolijst wilt zijn tijdens je presentatie, kun je ook een beetje persoonlijkheid laten zien. Grappen vertellen, verhalen delen, lachen om opmerkingen en glimlachen zijn allemaal manieren om persoonlijk te zijn voor anderen. Jezelf zijn is een belangrijk onderdeel van het creëren van een authentieke presentatie.

16. Kijk hoe de experts het doen

Hoewel oefening je zeker kan helpen om een effectievere spreker te worden, kun je ook leren van andere sprekers. Neem de tijd om persoonlijk een presentatie bij te wonen of online video’s te bekijken. Noteer wat deze sprekers goed doen en wat ze volgens jou zouden kunnen verbeteren. Probeer een aantal van hun effectieve spreekstrategieën in je eigen presentatie te verwerken.

17. Vraag om feedback

Vraag je manager om feedback nadat je klaar bent met presenteren. Probeer wat ze zeggen toe te passen op je volgende presentatie. Je kunt ook feedback vragen aan je vrienden of familieleden voor wie je oefent. Op deze manier kun je leren wat je moet verbeteren voordat je echt gaat presenteren.

18. Bekijk jezelf in de spiegel

Als je je presentatie oefent, bekijk jezelf dan in de spiegel om je gebaren en andere non-verbale signalen te observeren. Je kunt jezelf zelfs opnemen en de beelden achteraf bekijken. Probeer tijdens je presentatie betrokken te kijken naar wat je zegt.

19. Gebruik een visueel hulpmiddel

Naast het activeren van je geheugen, kan een visueel hulpmiddel je presentatie interessanter maken. Overweeg om naast een diavoorstelling te spreken. Gebruik bij het voorbereiden van je diavoorstelling zo min mogelijk tekst.

De meeste informatie die je deelt moet van jezelf komen. Gebruik dia’s om statistieken, gegevens, grafieken en afbeeldingen te delen. Misschien wil je ook een aanvullende video toevoegen om je presentatie op te breken en je publiek betrokken te houden.

20. Vat je belangrijkste gedachten samen

Zorg ervoor dat je aan het einde van je presentatie een kleine samenvatting geeft van al je belangrijkste punten. Dit kan je publiek helpen om de informatie die je hebt gedeeld te onthouden. Je kunt zelfs iedereen kopieën van je dia’s en andere aanvullende informatie sturen.

21. Blijf bij het onderwerp

Houd de aandacht van je publiek vast door tijdens je presentatie bij het onderwerp te blijven. Probeer je presentatie zo beknopt mogelijk te houden, met informatie die relevant is voor je publiek. Je kunt altijd een vervolgpresentatie houden als je het gevoel hebt dat er andere belangrijke onderwerpen zijn om over te praten.

22. Gebruik je presentatie als een kans

In plaats van je ongerust te voelen over je presentatie, moet je het zien als een spannende kans. Probeer manieren te vinden om je enthousiast te voelen over de ontmoeting met je collega’s of klanten.

Als je bijvoorbeeld een project presenteert aan een klant, zie het dan als een kans om indruk op hem te maken. En als je collega’s ontmoet, zie je presentatie dan als een manier om belangrijke informatie door te geven.

23. Vrijwilliger om te presenteren

Een van de beste manieren om een zelfverzekerder spreker te worden is natuurlijk door voor een menigte te spreken. Als je de kans krijgt om iets te presenteren op je werk, overweeg dan om die kans te grijpen. Door te beginnen met een klein publiek, kun je uiteindelijk comfortabel genoeg worden om voor je hele bedrijf te spreken.

24. Leer het uit je hoofd

Hoewel je ervoor kunt kiezen om spiekbriefjers erbij te houden, kun je beter de presentatie uit je hoofd leren. Maar in plaats van elke regel of een script te onthouden, kun je beter proberen om je presentatie te geven aan de hand van een losse opzet.

Deze strategie kan je helpen om een meer natuurlijke stroom van spreken te ontwikkelen. Soms kan het letterlijk uit je hoofd leren van je script het een uitdaging maken om weer terug te komen op het onderwerp als je een regel vergeet. Daarom kan een algemeen idee van wat je gaat zeggen vergevingsgezinder zijn.

25. Ken je tijdslimiet

Werk bij het maken van je presentatie binnen een tijdslimiet. Als een vergadering maar een uur duurt, organiseer je presentatie dan 30 tot 45 minuten, zodat er tijd overblijft voor discussie of vragen.

26. Positief denken

Onthoud dat jij je grootste criticus bent en dat je collega’s je graag zien slagen. Geef jezelf voor je presentatie een kleine peptalk. Herinner jezelf eraan dat je tijd en moeite hebt gestoken in het maken van een kwalitatief goede presentatie en dat je het geweldig gaat doen.

27. Leer te vertragen

Vaak spreken mensen sneller als ze nerveus zijn. Als je je presentatie oefent, doe dan je best om langzamer te spreken. Je wilt dat iedereen je ideeën duidelijk hoort en de tijd heeft om ze te verwerken.

28. Draag gepaste kleding

Als je voor je team of klanten presenteert, wil je je comfortabel maar professioneel kleden. Als je je kleedt in een outfit die je leuk vindt, voel je je zelfverzekerder en meer opgemaakt.

29. Geef jezelf gratie

Zelfs als je geen professionele spreker in het openbaar bent, zouden de meeste mensen je krediet geven voor je bereidheid om voor een publiek te spreken. Herinner jezelf eraan dat elke keer dat je iets presenteert, je bouwt aan je presentatievaardigheden. Fouten maken is een kans om te leren en te groeien.

30. Spreek luid en duidelijk

Spreek luid genoeg zodat iedereen in de kamer je kan horen. Doe je best om je woorden goed uit te spreken zodat iedereen duidelijk kan verstaan wat je zegt. Oefen dit door je stem op te nemen.