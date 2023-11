Spotify gaat royaltysysteem herzien – Apparata

Spotify is een muziekstreamingdienst met een marktwaarde die comfortabel wordt gemeten in de miljarden. Desondanks heeft het bedrijf al jaren te kampen met klagende muzikanten. Deze menen dat het royaltysysteem door en door rot is, en dat het bedrijf haar miljarden verwerft door artiesten, die vaak niet om Spotify heen kunnen, zo min mogelijk in royalty’s te betalen. Volgens de laatste geruchten werkt Spotify nu aan een nieuw royaltysysteem dat meer geld in de richting van de artiesten moet sturen.

Meer geld naar minder artiesten

Volgens Music Business Worldwide is het plan van Spotify vrij simpel. Aan de ene kant worden minder succesvolle artiesten onder de bus gegooid, en aan de andere kant wordt er harder opgetreden tegen artiesten die het systeem van Spotify proberen te exploiteren. In totaal wil Spotify met deze maatregelen meer dan een miljard dollar extra uitbetalen in royalty’s. Ten eerste gaat dus het minimum aantal streams dat een track moet…