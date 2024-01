Spot ETFs na 1 week: Bitcoin daalt, maar ETFs zijn succesvol

De Spot Bitcoin ETF van Grayscale verkocht meer dan 27.000 Bitcoin gedurende de eerste handelsweek van de ETFs, maar andere uitgevers kochten juist weer 40.000 Bitcoin. Alles bij elkaar leverde de historische lancering van de Spot Bitcoin ETFs in de Verenigde Staten echter een grove daling op voor de Bitcoin koers.

Kort na de lancering sprong de Bitcoin koers op naar 49.000 dollar, maar inmiddels hangt de digitale munt op de 41.000 dollar.

Volume Spot Bitcoin ETFs gaat door het dak

Qua handelsvolume doen de Spot Bitcoin ETFs het in ieder geval goed. In totaal staan werd er al voor 10 miljard dollar gehandeld in het felbegeerde beleggingsobject.

Volgens Bloomberg’s ETF-analist Eric Balchunas zien de Spot Bitcoin ETFs ongeĂ«venaarde activiteit en volumes sinds de lancering. Zo roept hij onder andere dat alle 500 ETFs die in 2023 lanceerden minder dan 450 miljoen dollar aan volume bij elkaar handelden, wat 2.100 procent minder is dan wat de Spot Bitcoin ETFs in slechts…