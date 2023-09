Sportexperts vrezen voor schaatscarrière Jutta Leerdam door relatie

Jutta Leerdam is tot over haar oren verliefd op vriendlief Jake Paul. Dit is echter een controversiële Youtuber uit Amerika die wordt gelinkt aan oplichting, betrokken was bij plunderingen in Arizona en door twee vrouwen is beschuldigd van seksueel wangedrag. Sportkenners vrezen dat de relatie Jutta op lange termijn niet veel goeds kan brengen.

‘Die gast is gek’

We zien meneer Paul ondertussen dagelijks verschijnen op de stories van Jutta: de twee benoemen elkaar in interviews, delen foto’s en schrijven berichten over hoe zeer ze elkaar wel niet missen. De schaatster probeert momenteel dus ook haar nieuwe relatie te combineren met het heftige regime van professionele sporters. Voormalig schaatser Ben van der Burg vertelt in tijdschrift Story: ‘Jutta breekt door alle barrières heen. Alles wat wij belachelijk vinden, doet zij. Ze ging met een privéjet naar die bokswedstrijd van haar vriend. Echt Amerikaans. Daarmee zet ze zichzelf lekker op de kaart….