Hoe een Spiegel op Maat de Gehele Ruimte kan Veranderen

Denk je aan het uitzoeken van een interieur op maat, dan zoek je waarschijnlijk als eerste naar een fijne bank, een leuke eettafel en een prachtig dressoir. Maar de woonaccessoires zijn natuurlijk de kers op de taart en maken van je huis een écht thuis. Daarom mag je op het gebied van het uitzoeken van de woonaccessoires ook zeker voor maatwerk gaan. Een spiegel op maat, bijvoorbeeld via een webshop zoals Glaswebwinkel, is daar een erg goed voorbeeld van. Wat de grootste voordelen van deze slimme investering voor het interieur zijn, lees je in dit blog.

Een spiegel laat de ruimte optisch groter maken

Een van de grootste voordelen waar je met een spiegel op maat van profiteert, is dat de ruimte ineens optisch groter kan lijken. Ideaal dus om toe te voegen aan de wat kleinere ruimtes in huis, zoals de gang, het toilet of de badkamer. Maar een waanzinnige en grote spiegel komt ook perfect tot zijn recht in de woonkamer of kleedkamer bij jou in huis. Je leest het dus goed. Overal in huis is dit een van de beste en meest waardevolle investeringen die je maar kunt doen. Waar in huis hang je het liefste een spiegel op maat op?

Je maakt optimaal gebruik van een muur met een spiegel op maat

Op het gebied van maatwerk lijken de ontwerpopties haast eindeloos te zijn. Voeg je graag een spiegel in het brons, zilver of in het blank toe? En ga je graag voor standaard glas of speciaal veiligheidsglas? Het zijn slechts een paar voorbeelden van opties waar je uit kunt kiezen tijdens het ontwerpen van een spiegel op maat. Eén ding is zeker: je maakt altijd optimaal gebruik van iedere muur bij jou in huis en een spiegel op maat zorgt voor een enorm luxe totaalplaatje. De keuze is aan jou hoe de kleur, randafwerking en de dikte van de spiegel moet zijn. Laat het ontwerpen van jouw favoriete model dus maar snel beginnen!

Een echte blikvanger bij jou in huis

Voeg je op korte termijn een spiegel op maat toe aan jouw eigen interieur? Dan kun je er altijd zeker van zijn dat je meteen een blikvanger in huis haalt. De spiegel wordt tijdens de productie speciaal voor jou op maat gemaakt en past daardoor perfect op de plek in huis waar je het model wilt bevestigen.