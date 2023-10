Santiago Giménez heeft een inkijkje gegeven in de kleedkamer van Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA. De spelers moesten geruime tijd in de kleedkamer van het Ajax-stadion blijven, omdat de situatie daarbuiten niet veilig genoeg was. Supporters van Ajax hadden de hoofdingang geforceerd. Uit de beelden blijkt dat de Feyenoord-spelers zich daar niet echt om leken te bekommeren: zij vierden hun goede wedstrijd met clubliederen.