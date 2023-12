Spectaculaire stijging Bitcoin: Staan we aan het begin van een historische Bull Run?

In de afgelopen maanden heeft Bitcoin (BTC) een opmerkelijke opleving meegemaakt, wat resulteerde in een indrukwekkende stijging van meer dan 70% binnen drie maanden. Dit heeft bij veel investeerders de vraag opgeworpen of we nu werkelijk aan het begin van een bull run staan.

Cryptoanalist Root biedt inzicht in deze situatie door verschillende fasen van de Bitcoin koers te analyseren. Hij maakt hierbij gebruik van een on-chain indicator, de “short-term holder cost basis”, om een duidelijk onderscheid te maken tussen bullish (stijgende) en bearish (dalende) perioden in de Bitcoin-markt.

Bull- en Bearmarkten herkennen met de Z-score indicator

Short-term holders, oftewel korte termijn houders, worden gezien als de meer vluchtige investeerders op de markt. Dit zijn typisch degenen die hun munten in de laatste zes maanden hebben aangeschaft. De kostenbasis, ofwel de ‘realized price’, vertegenwoordigt de gemiddelde prijs waartegen de markt of een bepaald segment van…