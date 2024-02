Sparta voltooit knappe comeback en verslaat stadgenoot Excelsior met 4-2

Sparta Rotterdam is zaterdagavond een 0-2 achterstand te boven gekomen tegen stadgenoot Excelsior, dat uiteindelijk tóch met 4-2 ten onder ging op Het Kasteel.

Sparta en Excelsior schotelden de toeschouwers een doelpuntrijke eerste helft voor. Na tien minuten braken de bezoekers de ban via Kik Pierie. Na een hoekschop van Julian Baas leverde de verdediger ter hoogte van de penaltystip een lage volley af die doelman Nick Olij te machtig was: 0-1. Vijf minuten later lag ook de tweede Excelsior-treffer er al in. Couhaib Driouech draaide iets over de middellijn makkelijk weg bij zijn directe tegenstander en zocht spits Troy Parrott met een lage voorzet. De Ier kwam enkele teenlengten tekort om binnen te schieten, maar de voorzet rolde door richting de tweede paal, waar basisdebutant Lance Duijvestijn de 0-2 kon binenglijden.

Sparta richtte zich echter weer op en deed na 24 minuten iets terug via Arno Verschueren, en hoe. De Belg haalde van net buiten het strafschopgebied verwoestend…