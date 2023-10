Spannende tijden voor XRP en SHIB ~ Crypto-Gids

De cryptowereld blijft ons verbazen, en deze week zijn er opwindende ontwikkelingen in twee spraakmakende zaken: XRP en SHIB. Terwijl juridische gevechten voortduren en de markt schommelt, lijken er nieuwe kansen en prijsvoorspellingen te ontstaan. Laten we eens kijken naar wat er zich afspeelt.

XRP: Kansen op Schikking met SEC?

In de doorlopende juridische strijd tussen Ripple Labs en de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), heeft Jeremy Hogan, een vooraanstaande advocaat die de zaak op de voet volgt, aangegeven dat er een kans van 18% is op een schikking tussen de SEC en Ripple, evenals de mede-gedaagden. Dit is een interessante wending in het verhaal, aangezien de SEC tot nu toe terughoudend is geweest om compromissen te sluiten.

Hogan stelt dat een schikking niet alleen voor Ripple voordelig zou zijn, maar ook voor de SEC, omdat het hen een andere “overwinning” zou opleveren en hen in staat zou stellen een aanzienlijk geldbedrag te innen van de beschuldigde partijen….