Spanje stelt Schots feestje nog even uit, Gözübüyük gebeten hond

Schotland is er donderdagavond nog niet in geslaagd zich te plaatsen voor het EK van 2024. De stuntploeg van de kwalificatiereeks was bij een overwinning in en tegen Spanje zeker geweest van een startbewijs, maar ging in Sevilla met 2-0 onderuit. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük was na afloop de gebeten hond bij de Schotse fans.

Nadat beide ploegen elkaar in de eerste helft in evenwicht hielden (0-0), dacht Scott McTominay in de tweede helft voor een Schotse voorsprong te kunnen zorgen. De man die zijn club Manchester United vlak voor het interlandweekend ook al redde – en eerder in de kwalificatiereeks ook beide Schotse treffers voor zijn rekening nam in de thuiszege op de Spanjaarden – kwam echter bedrogen uit. De als VAR dienstdoende Pol van Boekel riep Gözübüyük naar het scherm, waar de arbiter vaststelde dat de Spaanse doelman Unai Simón in de aanloop naar het doelpunt gehinderd zou zijn.

Het bleef dus 0-0 en Schotland zou het deksel daarna alsnog op de neus…