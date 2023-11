SpaceTech-portefeuille – CashCow.nl

Handels- en beleggingsplatform eToro lanceert vandaag de SpaceTech-portefeuille, een nieuwe portefeuille die particuliere beleggers blootstelling biedt aan de bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van verkenning van de ruimte en ruimtevaarttechnologie.

Dani Brinker, Head of Investment Portfolios bij eToro, licht toe: “Sinds de historische maanlanding van Neil Armstrong in 1969 is de fascinatie van de mensheid voor de ruimte alleen maar toegenomen. In de afgelopen zes decennia heeft deze drang naar kosmische verkenning geleid tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën die ‘aardse’ industrieën zoals telecommunicatie en geolocatiediensten hebben verbeterd, terwijl ze ook nieuwe industrieën zoals ruimtetoerisme hebben gecreëerd.

Van India’s maanlanding op de zuidpool tot de eerste ruimtevlucht van Virgin Galactic, we luiden een nieuw tijdperk in van verkenning en commerciële ruimtevaart. De waarde van de ruimtevaartmarkt wordt momenteel geschat op 447 miljard…