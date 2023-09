Spaarders willen boetevrij kunnen opnemen

Zes op de tien Nederlanders (62%) vindt het belangrijk, of zelfs heel belangrijk, om op elk moment boetevrij geld op te kunnen nemen van het spaardeposito. Doorgaans is dit bij de meeste banken geen optie. Er gelden ook beperkingen voor tussentijdse opnames. Dat blijkt uit een onderzoek van Santander Group onder 1.006 Nederlanders.

Nicci de Haas, verantwoordelijk voor de Nederlandse markt zegt: “Bij Openbank hebben we besloten om die barrière weg te nemen. Bij al onze spaardeposito’s kun je je geld boetevrij opnemen, ongeacht de looptijd en wanneer je maar wilt. Dit is uniek in Nederland en biedt onze spaarders gemoedsrust en flexibiliteit.”

Depositorekening weer populair in Nederland

Nederlandse spaarders kiezen er vaker voor om geld op een deposito te zetten, zo blijkt uit recente cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). In juni 2023 stond 67,2 miljard euro aan Nederlands spaargeld op een depositorekening. Begin 2023 was dat 62,7 miljard. Op gewone spaarrekeningen staat 380,5…