Spaanse trainer imiteert Hans Kraay junior en gaat volledig uit zijn plaat

Luis García Plaza, de trainer van het Spaanse Alavés, was donderdagavond doodziek van de nederlaag in de slotfase tegen Real Madrid. Zijn ploeg stevende af om een remise tegen een tienkoppig Real Madrid, maar kreeg in de 92e minuut van de wedstrijd een treffer tegen. De Spaanse coach van de laagvlieger uit de La Liga kon zijn emoties na afloop van het duel niet meer beheersen.

Op beelden is te zien dat García een rek met bidons omgooit, een speler of staflid bij zijn jas vastpakt en vervolgens woedend met spullen gaat gooien. De 52-jarige Spanjaard had zijn emoties duidelijk niet onder controle en gooide met zijn jas, wat doet denken aan Hans Kraay junior, die in het verleden als trainer van FC Lienden wel eens met zijn jasje gooide uit emoties.