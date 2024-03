Spaanse pers vol lof over ‘Super Jan’ en ‘cycloon Memphis’ – Voetbal International

‘Gezegende gekte, dat is de zin om je aan vast te houden op een avond die niemand die er was ooit vergeet. Het is maar een geluk dat Jan Oblak de baas was toen het op strafschoppen aan kwam. Oblak werd de held. In Italië dachten ze dat Inter veel beter was, zeker na die 1-0. Ze hebben gezien: het Metropolitano is uniek in Europa’, jubelt AS op een recordavond: de 69.186 toeschouwers van woensdagavond zijn een record voor Atlético.