Dit is Wat er Gebeurt als je je Soulmate Ontmoet

Wat gebeurt er als je je soulmate ontmoet? Hoe is het anders dan alle andere relaties die je hebt gehad? Veel mensen hebben een sprookjesachtige fantasie over wat een soulmate is en hoe je die kunt vinden. Ze verwachten dat een normaal mens gedachten kan lezen of dat er nooit conflicten zullen zijn. Sommige mensen geloven helemaal niet dat soulmates bestaan.

Een soulmate-relatie is niet iets dat zomaar gebeurt – maar in het begin voelt het wel magisch. Als je je soulmate ontmoet, verandert je leven op een aantal diepgaande manieren en ervaar je een diepe, zielsbevredigende liefde die een leven lang duurt. Dit soort liefde zal je voor altijd veranderen.

Hier zijn 11 zeldzame dingen die gebeuren als je eindelijk je levenslange soulmate vindt

1. Je ervaart de magie van authenticiteit

Jij en je soulmate spreken jullie waarheid. Je zult je niet inhouden of je hart gesloten houden. Jullie nemen elk risico en spreken uit hoe jullie je voelen. Je soulmate zal niet beledigd of afgeschrikt zijn. Hij zal graag voor je opkomen om je gelukkig te maken. Hij zal ook met je willen delen wat hij denkt en voelt.

Echte emotionele intimiteit ontstaat wanneer jullie allebei authentiek voor de dag komen. Als je bij je soulmate bent, hoef je je geen zorgen te maken over alles perfect zeggen en doen.

2. Je stopt met smoesjes verzinnen

Wat er gebeurt als je je soulmate ontmoet, is dat je geen smoesjes meer verzint. In plaats daarvan stap je op en neem je verantwoordelijkheid. Door je fouten of slechte gedrag toe te eigenen, zul je je inspannen om de relatie te herstellen. De liefde van een soulmate stelt je in staat om compassie voor jezelf te hebben. Je staat jezelf toe kwetsbaar te zijn en de beperkingen van het mens zijn te accepteren.

Smoesjes verzinnen en anderen de schuld geven van je fouten creëert conflicten en ontkoppeling. Dit voelt zo verkeerd in je lichaam en ziel dat je je ego opzij zet en doet wat je kunt om de verbinding te herstellen. Je soulmate zal niet van je eisen dat je perfect bent, maar hij zal je inspireren om verantwoordelijkheid te nemen in plaats van schuld te plaatsen.

3. Je kunt je verleden helen

Soulmate liefde is onvoorwaardelijk. Er wordt van je gehouden om alle delen van jezelf – het goede, het slechte en het lelijke. Dit is een zeer helende ervaring. Je zult vaardigheden ontwikkelen om de deur van intimiteit open te houden ondanks het maken van fouten, getriggerd worden en het navigeren door een conflict.

Als je met je soulmate bent, zul je veel mogelijkheden ervaren om samen je wonden te helen. Het loslaten van de pijn en frustraties van je vorige relaties zal je in staat stellen om dieper van jezelf en je soulmate te houden.

4. Je wordt geliefd als je authentieke zelf

Je hoeft niet te veranderen voor je soulmate, hoewel je misschien wel wat aanpassingen maakt voor elkaar – vooral als je na verloop van tijd naar elkaar toe groeit. Misschien heb je de hartzeer ervaren van het proberen te behagen van je partner. Het voelde misschien alsof het nooit genoeg was, welke vorm je ook aannam. Je hebt misschien het gevoel dat je op de een of andere manier niet geliefd bent.

Deze ervaring komt niet voor bij je soulmate, want je soulmate zal je krijgen. Hij zal van je houden vanwege je eigenaardigheden en gebreken, niet ondanks. Hij zal je wonden en triggers begrijpen en hij zal je steunen om op je hoogste en beste zelf te leven.

5. Je hebt meer vrijheid

Je inzetten voor één persoon maakt je vrij op alle andere gebieden van je leven. Je hebt meer tijd en energie om je dromen en doelen op andere gebieden van je leven te creëren en te manifesteren.

Dit lijkt misschien een oxymoron, maar het is waar. De vrijheid van de wetenschap dat je gebonden bent aan een ideale partner en dat je samen je weg kunt vinden door de uitdagingen, zorgt ervoor dat je kunt vertrouwen op elkaars sterke punten en dat je samen beter wordt.

Je verspilt niet langer tijd en energie aan de vraag of hij er wel is en of je hem ooit zult vinden. In plaats daarvan voel je je vrij om te zijn wie je bent en je leven te leiden zoals jij dat wilt, wetende dat je soulmate aan je zijde zal staan, wat er ook gebeurt.

6. Je voelt een diep gevoel van verbondenheid

Het gevoel dat iemand je echt begrijpt is een gevoel dat alleen een soulmate je kan geven. Je voelt je niet langer een buitenbeentje of een buitenbeentje. De liefde tussen jullie twee geeft je een stevige basis om voor jezelf op te komen op andere gebieden in je leven. De verbinding met je soulmate dient als een veilige haven in elke storm.

Het gevoel van ontkoppeling en op de automatische piloot door het leven gaan zonder betekenis is alomtegenwoordig in de wereld. Mensen die eenzaam en alleen zijn of in onvervullende relaties zitten, voelen zich verloren. Als je je soulmate ontmoet, voel je je niet langer verloren of op de automatische piloot. Je voelt je levend en aanwezig in je leven. Je ziel heeft een diep verlangen om zich verbonden te voelen met jezelf en met iemand anders. Je soulmate geeft je dat soort diepe verbinding en het is een nooit eindigende bron van vreugde en geluk.

7. Je reis zal eindelijk zinvol zijn

Liefde is eindelijk zinvol. De tegenslagen en het liefdesverdriet die je onderweg hebt ervaren, blijken opeens de leerervaringen die je nodig had om open te staan om je geliefde te ontvangen.

Je laat boosheid en wrok uit eerdere ervaringen los, waardoor je vergevingsgezinder kunt zijn naar jezelf en anderen. Je zult stoppen met jezelf hard te veroordelen over de misstappen die je in het verleden hebt gemaakt. Een gevoel van innerlijke vrede zal over je heen komen wanneer je bij je soulmate bent. Vanuit dit nieuwe perspectief zal de wereld een andere plaats lijken, een die gevuld is met genade.

8. Je zult wortels en vleugels hebben

Wat er gebeurt als je je soulmate ontmoet, is dat je je geaard voelt met Moeder Aarde en tegelijkertijd geïnspireerd om te vliegen. Je soulmate zal je het gevoel geven dat je wortels en vleugels hebt.

Je voelt je geaard en gesteund als je je leven deelt met die persoon die jou begrijpt en die jou accepteert zoals je bent. Je vleugels komen van het ervaren van de liefde die je hart doet zweven! Je soulmate geeft je de zekerheid dat je geliefd bent en de vrijheid om te groeien en te worden wie je wilt zijn.

9. Je wordt geïnspireerd om de beste versie van jezelf te worden

In een soulmate relatie kom je samen om je specifieke levensdoel te leven. Je ondersteunt elkaar om betere mensen te worden. Je soulmate ziet je in je beste licht en wil dat je de beste versie van jezelf wordt. Je soulmate zal je steunen om in die visie te stappen. Je hebt elkaar niet nodig om te veranderen, maar je zult elkaar inspireren om te groeien. Met je soulmate aan je zijde, zul je evolueren naar leven op je hoogste en beste zelf.

10. Je zit in hetzelfde team

Met je soulmate aan je zijde weet je dat je altijd een bondgenoot hebt. Je bent het misschien niet over alles eens. Je zult niet dezelfde hobby’s of muzieksmaak hebben. Maar je deelt wel de belangrijke dingen. Jullie hechten allebei waarde aan dezelfde dingen, hebben dezelfde levensdoelen en delen een visie op wat jullie samen willen.

Jij en je soulmate kunnen verschillende strategieën hebben om jullie gezamenlijke doelen te bereiken, maar jullie respecteren elkaars verschillen en vertrouwen op elkaars sterke punten. Met je soulmate ervaar je de kracht van een team voor het leven.

11. Je leert conflicten te omarmen.

Conflicten kunnen leiden tot een diepere band tussen een stel. Niet omgaan met conflicten (van piepklein tot extra groot) kan een landmijn worden in je relatie, dus het is het beste om problemen aan te pakken wanneer ze zich voordoen.

Met je soulmate zijn jullie allebei bereid om door onenigheid heen te werken om elkaar dieper lief te hebben. In een soulmate relatie ben je niet bang voor conflicten en ga je ze ook niet uit de weg. Ware liefde vereist geen opoffering. Het is echter niet omdat je met je soulmate bent dat je geen meningsverschillen zult hebben. Conflicten zijn onvermijdelijk, maar met je soulmate zullen conflicten een kans zijn om samen sterker te worden.