10x Soorten Groenten en Fruit die Ongezond zijn!

Groenten en fruit zijn een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse voeding. Sommige geloven dat de magie in de portiegrootte zit, terwijl anderen geloven dat het het type fruit en groenten is dat je consumeert dat het gezondheidsvoordeel bepaalt dat je eruit kunt halen.

Als we beide factoren afwegen tegen de behoeften van het menselijk lichaam, komen we bij 10 ongezonde groenten en fruit uit. Benieuwd welke dat zijn? We hebben ze allemaal op een rijtje gezet, zodat je weet welke je moet proberen te vermijden.

1. Gedroogd fruit

Een kopje rozijnen bevat meer dan 400 calorieën en 1 kopje cashewnoten bevat meer dan 500 calorieën. De meeste droge vruchten zijn dus behoorlijk ongezond voor wie calorieën telt.

2. Kokosnoot

Kokosnoot, zowel fruit als noten, bevat veel verzadigd vet dat gemakkelijk cholesterolverhogende calorieën in het lichaam kan brengen. Dus als je al last hebt van een hoog cholesterolgehalte, moet je kokos vermijden.

3. Kersen

Kersen zijn zoet en overmatige consumptie kan overgewicht veroorzaken. Hierbij wordt de overtollige fruitsuiker (fructose) opgenomen door de vetcellen, wat kan leiden tot verdere gezondheidsproblemen op latere leeftijd.

4. Sinaasappelsap

Veel mensen denken dat een glas sinaasappelsap gezond is, maar helaas is dat niet het geval. Citrusvruchten zoals sinaasappels zijn absoluut perfect voor het menselijk lichaam, maar ze moeten niet vervangen worden door vast fruit. Sinaasappelsap zit boordevol suiker en bevat meer calorieën dan vast fruit.

5. Mango

Mango is een goede bron van verschillende vitaminen en mineralen, maar bevat 31 gram suiker en moet daarom worden vermeden door mensen die een koolhydraatarm dieet volgen.

6. Aardappelen

Je zult misschien schrikken, maar de aardappelen waar je zo dol op bent als rasechte Nederlander, zijn helemaal niet goed voor je. Ze bevatten weliswaar veel kalium en vitamine C, maar de voedingswaarde gaat verloren omdat we vaak de schil verwijderen, die boordevol vezels zit. Bovendien wordt het grootste gedeelte van alle geconsumeerde aardappelen gefrituurd en dat maakt deze nederige wortelgroente nog schadelijker.

7. Druiven

We eten altijd vers fruit in de overtuiging dat het beter is dan verpakt voedsel. Het zal je verbazen dat een gemiddelde tros druiven ongeveer 39 gram suiker bevat. Het is aan te raden om het gedachteloos snacken van druiven onder controle te houden.

8. Groene erwten

Een teveel van alles is slecht en dezelfde regel geldt voor groene erwten. Als zetmeelrijke groente bevat het meer calorieën en koolhydraten.

9. Aubergine

Aubergine wordt beschouwd als een ideaal en gezond vleesalternatief, maar het nadeel is dat het alles opzuigt. Het is als een spons voor vet en kruiden die gemakkelijk calorieën en natrium in je lichaam doen stijgen.

10. Groenten in blik

Groenten in blik zitten boordevol overtollig zout en “smaakversterkers”, die een probleem zijn voor de spijsvertering en kunnen leiden tot maagpijn. Bovendien is het natriumgehalte in een blik groenten ongekend hoog. Dit komt niet echt als een verrassing, want het is vrij eenvoudig om vast te stellen dat iets uit blik niet zo gezond voor je kan zijn.