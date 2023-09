Sony X95L review: prima MiniLED TV blijft achter bij concurrentie

De Sony X95L is het topmodel met MiniLED dit jaar. Het sterke design van vorig jaar is nagenoeg ongewijzigd.

Sony zet de X95L op hetzelfde niveau als de A95L, het qd-oled-model dat het later dit jaar introduceert. Heel ambitieus vinden we dat, zeker omdat de X95L veel gelijkenissen vertoont met zijn voorganger, waarover we toch wat opmerkingen hadden.

De Sony X95L vertegenwoordigt het beste dat Sony op het gebied van lcd televisies met miniled backlight levert dit jaar. We testten de Sony Bravia XR-65X95L, zoals de naam aangeeft de 65 inch uitvoering. Naast mini-led achtergrondverlichting is het toestel voorzien van quantum dots voor een hoger kleurbereik, local dimming voor een hoger contrast en een 120Hz-paneel voor soepele beeldovergangen. Daarnaast voorziet Sony het paneel van een wide angle en anti-reflectie film, wat de kijkhoeken moet vergroten en spiegelingen doen afnemen. Voor de aansturing is er de Cognitive Processor XR, en voor…