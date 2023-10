Sony gaat streamen van games aanbieden via PlayStation Plus

Voor de mensen die nog rouwen om Stadia is er een zilveren randje aan de duistere hemel. Sony gaat na het afsluiten van dat avontuur weer de cloud in! Eind deze maand hoopt Sony het streamen van PS5 games via Playstation Plus aan te kunnen bieden. Naar verluidt komt niet de volledige game catalogus beschikbaar. We zullen het moeten doen met een beperkt aanbod, maar dat is wel inclusief game trials en aankopen vanuit de PS Store.

Exclusief voor PlayStation Plus Premium leden

Sony mikt in Europa op de release datum 23 oktober 2023. Game streaming wordt dan beschikbaar voor PlayStation Plus Premium leden. Sony ligt vooralsnog maar een tipje van de sluier op wat betreft de games die ‘ondersteund’ worden, maar zegt dat het er in totaal honderden zullen zijn.

Bij release zullen in ieder geval de volgende PlayStation 5 hits uit de Game Catalog beschikbaar zijn: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West (van de Nederlandse studio Guerilla Games),…