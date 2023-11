Sony A95L review: schoonheid heeft zijn prijs

De Sony A95L is het QD-OLED topmodel van het Japanse merk. Deze tweede generatie is beduidend helderder dan die van vorig jaar.

Het was langer wachten dan gebruikelijk op Sony’s nieuwste paradepaard, de A95L-serie QD-OLED televisies. Onze test van de XR-55A95L wijst uit: geduld wordt in dit geval beloond.

Zoals bekend zet Sony dit jaar in op soinSony zet in op MiniLED en QD-OLED voor 2023 TV topmodellen. Eén op basis van miniled, en één met een qd-oled paneel. Het wachten op de 2023 editie die laatste duurde langer dan gebruikelijk. Hoewel het Japanse merk zijn nieuwe modellen in het voorjaar al uitzette, moest eentje wachten tot oktober. Dat maakte ons natuurlijk des te nieuwsgieriger. We testten de 55-inch editie van de Sony A95L, de Sony Bravia XR-55A95L. Het is een 120Hz televisie, met een tweede generatie qd-oled-paneel. Daarnaast is er Cognitive Processor XR beeldverwerking aan boord, Acoustic Surface Audio voor de geluidsweergave en Google…