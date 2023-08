Sonos Era 300 en Sonos Arc thuisbioscoop review: draadloos alternatief

De Sonos Era 300 is een veelzijdige, uit de kluiten gewassen draadloze speaker die méér in zijn mars heeft dan de Era 100 of Sonos One.

De Sonos Era 300 speaker is in meerdere opzichten uniek. Het design met zes drivers maakt hem een zeldzame optie voor Dolby Atmos muziek. Ook maakt hij een zeer overtuigende 5.1.4 surround-opstelling mogelijk in combinatie met een Sonos soundbar. We testten zo’n installatie uitgebreid.

Vroeger was het bij Sonos heel eenvoudig. Je had een kleine speaker (de Play:1, Sonos One en ten slotte de Era 100), een middelgrote speaker (de Play:3) en een grote weergever (de Play:5, later Sonos Five). Small, medium, large, min of meer overeenkomend met de grootte van de kamers waarin ze best passen. De Sonos Era 300 is een buitenbeentje in dat rijtje. Deze speaker is echt iets anders, en niet alleen doordat je hem kunt combineren met een Sonos Arc of Beam soundbar in een thuisbioscoop opstelling.

