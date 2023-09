Sonja Bakker zet haar eigen hotel in Volendam te koop. Zie foto’s

Dit hotel runt ze ook echt zelf. Lees waarom Sonja het wil verkopen…

Wie wist dat Sonja Bakker samen met een zakenvriendje eigenaar is van een hotel in Volendam. Je zou bijna kunnen spreken van een goed bewaard geheim. En ze runt het hotel ook zelf.

SONJA BAKKER REDEN TOT VERKOOP

Waarom ze hotel, dat slechts op 20 meter van de beroemde dijk van het palingdorp ligt, wil verkopen wordt alsvolgt omschreven: “De bedrijfsvoering van de huidige eigenaren richt zich op de ontwikkeling en exploitatie van woningvastgoed. De exploitatie van het hotel ligt voor hen te ver af van hun kernactiviteiten”. De kernactiviteit bestaat nu uit het exploiteren van woningvastgoed.



SONJA BAKKER WINST OP VERKOOP

Dus hup in de verkoop ermee. .De vraagprijs is 1.298.000 euro. Er valt dus een leuke winst voor haar te behalen. Sonja en haar zakenpartner kochten het in 2018 voor een prijs van 725.000 euro en lieten er een hypotheek op vestigen van 938.000 euro.

Een…