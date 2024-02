Songfestival-deelname verbieden voor Israël? Meer dan de helft is vóór

Artiesten in diverse landen roepen op tot een boycot van Israël bij het Eurovisie Songfestival, vanwege de oorlog in Gaza. Uit onderzoek onder het RTL Nieuwspanel blijkt dat ruim de helft (53 procent) van de deelnemers vindt dat Israël moet worden gedeclasseerd. Zo’n 30 procent is wel voor deelname.

De afgelopen weken vroegen zowel Finse als IJslandse artiesten hun omroepen om het Songfestival niet uit te zenden als Israël deelneemt. Ook ondertekenden zo’n 20.000 mensen een petitie die organisator EBU oproept Israël uit te sluiten van deelname. De songfestivalorganisatie is dat voorlopig niet van plan.

‘Ze zijn veel te ver gegaan’

Ook in Nederland is een grote groep mensen voor het cancelen van Israël. “Ruim de helft van de deelnemers zegt: Israël is veel te ver gegaan in zijn reactie op de terreur van Hamas,” zegt RTL-opiniepeiler Gijs Rademaker. “Ze vinden: er vallen zoveel onschuldige…