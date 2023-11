Somber ABN Amro onderuit na beperkte winstgroei

De stijgende rente heeft de rentebaten van ABN Amro (ABN) opgestuwd in het derde kwartaal, maar de winst is niet zo sterk gestegen als beleggers hadden gehoopt. Hun teleurstelling zet het aandeel ABN Amro op woensdagochtend bijna 9% lager op het Damrak op €12,00. Samen met Ahold Delhaize, dat ook met kwartaalcijfers kwam, behoort ABN Amro tot de grootste dalers op de Amsterdamse beurs.

De winst steeg met 2% naar €759 miljoen dankzij hogere rentebaten in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar, maar ten opzichte van het voorafgaande tweede kwartaal van 2023 daalden ze juist. Dat komt door de gestegen spaarrente die de bank aan zijn spaarders geeft en dat kost marge.

CEO Robert Swaak slaat een wat sombere toon aan in zijn toelichting, waarin hij spreekt van: “De Nederlandse economie is aan het afkoelen en onzekerheid over de economie en inflatie houden aan, terwijl ik bezorgd ben over de aanhoudende onzekerheid in het geoplitieke klimaat”. De…

Lees verder bij www.morningstar.nl