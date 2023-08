Solliciteren via Social Media is enorm in opkomst

De afgelopen tijd is het solliciteren via Social Media erg in opkomst. Uit een artikel op ExpressVPN blijkt dat solliciteren via Social Media de conventionele manieren om te solliciteren in een rap tempo aan het verdringen is. In dit blog nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen op dit gebied en uiteraard geven we je ook een paar tips die jou gaan helpen om je toekomstige sollicitaties via Social Media succesvol te laten zijn! Overigens werkt het ook andersom. Werkgevers die op zoek zijn naar kandidaten plaatsen hun vacatures steeds vaker op Social Media kanalen.

Natuurlijk ken je LinkedIn en heb je hier waarschijnlijk zelf ook een profiel. Dit medium was tot nu toe vooral het Social Media platform waar je je online-CV liet zien en waar werkgevers en recruiters actief naar kandidaten voor hun vacatures zochten. Dit doen ze nog steeds, maar al lang niet meer alleen via Linkedin. Vooral professionals uit de zogenoemde Generatie-Z (de millenials) gebruiken meestal andere…