Solaris Resources | Waarom blijft het aandeel maar zakken?

Een eerste verklaring voor de koersval is de negatieve beursstemming over de kopersector door de vrees voor een recessie. Daarnaast was er begin 2023 verkoopdruk omdat hoofdaandeelhouder Equinox Gold uitstapte om cash vrij te maken. Tot slot was er politieke onzekerheid door de presidentsverkiezingen in Ecuador, het land waarin Warintza, het belangrijkste project is gelegen.



Recent was er ook een kapitaalverhoging. Hoofdaandeelhouder Richard Warke (40%) maakte duidelijk dat er geen sprake kan zijn van een transactie tegen de huidige waardering van nauwelijks 0,2 keer de intrinsieke waarde. Acht recente kopertransacties haalden gemiddeld 0,8 keer de intrinsieke waarde. We bevestigen het koopadvies op het aandeel Solaris Resources voor…