Solana NFT’s bereiken verkooprecord van meer dan $5 miljard

De non-fungible tokens (NFT’s) gebaseerd op de blockchain van Solana hebben een indrukwekkende mijlpaal bereikt door een verkoopvolume te registreren van meer dan $5 miljard.

Deze opmerkelijke prestatie volgt na een significante stijging in de handelsactiviteit van NFT’s op het Solana-netwerk in de afgelopen vier maanden, zo blijkt uit gegevens verzameld door de data-aggregator CryptoSlam.

Record bereikt door meer dan 2,2 miljoen kopers

Op 23 februari werd bekend dat het totale verkoopvolume voor Solana NFT’s de grens van $5.013.847.972 heeft overschreden. Met meer dan 2,2 miljoen kopers en 1,6 miljoen verkopers op het platform, heeft de Solana blockchain bijna 43 miljoen NFT-transacties gefaciliteerd.

De prestaties van Solana NFT’s waren enige tijd minder sterk, met name in de vier maanden voorafgaand aan november 2023. Het maandelijkse verkoopvolume had moeite om boven de $40 miljoen uit te komen sinds juli 2023. Echter, vanaf oktober 2023 begon er een…