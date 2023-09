Solana Koers Verwachting – Solana Gaat Parnerschap Aan Met Visa

De koers van Solana (SOL) is in de slechte markt omstandigheden toch met 1,4% gestegen de afgelopen 24 uur. Deze stijging is te herleiden naar de aankondiging van Visa dat ze de Solana blockchain gaan gebruiken voor hun stablecoin regeling.

Solana is met een stijging van 98% vanaf 1 januari een van de best presterende crypto’s van 2023. De koers staat wel nog 8% lager dan een week geleden en 14% in een maand. Hiermee is Solana beland op een prijs van $17,77.

Aangezien SOL al een tijdje oversold is, zullen deze negatieve statistieken op de 7-day en 30-day grafieken zullen waarschijnlijk snel verwaarloosd worden. Dit gebeurd al helemaal met het recente nieuws van Visa.

Solana Koers Verwachting Tijdens Nieuw Gevormd Partnerschap met Visa

Zoals hierboven al ge├»mpliceerd werd komt de partnerschap tussen Visa en Solana precies op het goede moment nu de koers van SOL al een tijdje op oversold staat. Er…