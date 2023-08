Solana Koers Verwachting Na Dip 9%

De gehele crypto markt staat naar beneden en ook Solana (SOL) doet het op dit moment niet zo goed. De koers van de populaire altcoin is vandaag net onder de $21 gedipt, wat een daling van 1% is over de laatste 24 uur.

Als je de koers van Solana gaat vergelijken met een week geleden is die met 16% gezakt, en met een maand geleden is dat zelfs 18%. Toch is Solana een van de top 10 crypto’s van 2023 tot nu toe met een stijging van 110% sinds het begin van het jaar.

Aangezien het verhandeld volume over 24 uur wel met meer dan 18% is gestegen richting de $300 miljoen voorspellen analisten dat een herstelbeweging binnen de kortste keren zal gebeuren. In dit artikel zullen we met je gaan bespreken waar wij verwachten dat SOL op korte termijn heen gaat.

Solana Koers Verwachting Na Behalen Van $300 Miljoen In Trading Volume – Kan SOL De $100 Weer Overschrijden?

De indicatoren in de grafiek van Solana (SOL)…