Softwareconcern Oracle zakt flink op Wall Street na resultaten

Leestijd: 2 minuten

Oracle behoorde dinsdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse softwareconcern boekte in het afgelopen kwartaal minder omzet dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. Het aandeel werd dik 10 procent lager gezet.

Beleggers reageerden daarnaast op nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten. Zo bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld vorige maand met 3,1 procent zijn gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat was in lijn met wat economen in doorsnee hadden verwacht. In oktober bedroeg de inflatie nog 3,2 procent.

Het nieuwe inflatiecijfer komt voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag bekend wordt gemaakt. Dinsdag beginnen de Amerikaanse centralebankiers al aan hun tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Fed het rentetarief opnieuw ongewijzigd zal laten nu de inflatie flink is…